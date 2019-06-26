Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 11:21

Нью-Йорк. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Увеличение дефицита бюджета США в следующие 30 лет приведет к беспрецедентному скачку объема госдолга - с 78% ВВП в этом году до 144% ВВП в 2049 году, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса (CBO).

При этом нынешний размер задолженности является максимальным с момента окончания Второй мировой войны, отмечается в отчете CBO.

"Прогноз основан на центральных оценках CBO в отношении различных показателей, включая уровень процентных ставок", - поясняется в докладе. Анализ управления показывает, что даже если значения этих показателей будут отличаться от ожиданий, госдолг страны через несколько десятилетий, вероятно, будет намного больше, чем в настоящее время.

В том случае, если уровень ставок будет каждый год на 1 процентный пункт (п.п.) выше текущих прогнозов управления, то размер гособязательств составит 199% ВВП в 2049 году, если на 1 п.п. ниже - 107% ВВП.

Ожидается, что доходность 10-летних гособлигаций США вырастет с 2,9% годовых на конец прошлого года до 3,8% в 2029 году и до 4,6% в 2049 году. Для сравнения: в 1990-2007 годах процентные ставки в среднем находились на уровне 5,8% годовых.

CBO прогнозирует, что темпы повышения реального ВВП США будут составлять в среднем 1,8% в период 2019-2039 гг., а в последующем десятилетии ускорятся до 1,9%. В 1989-2018 гг. экономика росла в среднем на 2,5%.

Дефицит бюджета, как ожидается, увеличится с 4,2% ВВП в текущем году до 4,3% ВВП в 2020-2029 гг., до 5,8% ВВП в 2030-2039 гг., до 7,9% в 2040-2049 гг. и достигнет 8,7% ВВП к концу рассматриваемого периода. Это обусловлено более быстрым ростом расходов по сравнению с доходами.

Безработица в США будет оставаться около 4,5-4,6% в ближайшие тридцать лет, говорится в обзоре.

Инфляция весь этот период будет находиться выше целевого уровня ФРС в 2% и составлять в среднем порядка 2,4%, прогнозируют в CBO.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

оь аш пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!