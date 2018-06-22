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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 5:14 22.06.2018 - 05:14

Вена. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Рекомендованное мониторинговым комитетом ОПЕК+ увеличение добычи нефти в 1 млн баррелей будет распределяться между всеми 24 странами участницами сделки пропорционально, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

При этом будет действовать принцип: кто сможет увеличить добычу, тот увеличивает, добавил он. В результате, в реальности увеличение добычи будет меньше запланированного 1 млн б/с, добавил Х.Аль-Фалих.

"1 млн б/с - это номинальная цифра, что означает, что как только она будет распределена, на рынок поступит меньший объём", - сказал министр Саудовской Аравии. Х.Аль-Фалих подчеркнул, что увеличение нефтедобычи будет постепенным.

По словам министра Саудовской Аравии, данное предложение было поддержано большинством участников встречи.

"На встрече был замминистра Ирана, мы выслушали их позицию. Однако большинство выступило за увеличение добычи на 1 млн", - сказал Х.Аль-Фалих.

Как сообщалось, Иран, Венесуэла и Ирак выступали против повышения добычи нефти и даже предлагали наложить вето, если ОПЕК примет подобное решение.

Аг жг*

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