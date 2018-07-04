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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 18:40 04.07.2018 - 18:40

Париж. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Темпы экономического роста усиливаются, и безработица опустилась до рекордных минимумов в некоторых странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но зарплаты продолжают стагнировать, говорится в ежегодном докладе организации.

Если государства не смогут изменить этого, общественное доверие будет подорвано, а неравенство на рынке труда будет расширяться, отмечают эксперты ОЭСР.

Показатель занятости среди людей в возрасте от 15 до 74 лет в странах ОЭСР на конец 2017 года достиг 61,7%. Число людей, имеющих работу, впервые превысило докризисные показатели.

К концу текущего года, как ожидается, показатель занятости увеличится до 62,1%, а в четвертом квартале 2019 года достигнет 62,5%, сообщается в документе.

"Уровень безработицы ниже или близок к докризисному в большинстве стран. Количество вакансий также достигло рекорда в Японии, еврозоне, США и Австралии", - говорится в докладе.

Безработица в странах ОЭСР, как ожидается, продолжит снижаться и опустится до 5,3% к концу 2018 года и до 5,1% в следующем году.

Согласно последним данным организации, уровень безработицы во входящих в нее государствах в апреле опустился до 5,3% после того, как в январе-марте она оставалась на отметке 5,4%. Всего в странах-членах ОЭСР в позапрошлом месяце было 33,9 млн безработных, тогда как в докризисном апреле 2008 года их было на 1,2 млн меньше. Тем не менее, показатель сейчас на 15,2 млн ниже пикового значения, зафиксированного в январе 2013 года.

При этом в ежегодном обзоре занятости эксперты ОЭСР указывают на низкие темпы роста заработной платы. Во втором квартале 2007 года, когда средний уровень безработицы был сопоставим с нынешним, повышение средней номинальной зарплаты составляло 5,8% против 3,2% в четвертом квартале прошлого года.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 35 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Служба финансово-экономической информации

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