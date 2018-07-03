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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 8:17 03.07.2018 - 08:17

Пекин. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Объем экспорта китайских товаров в США в январе-июне 2018 года вырос всего на 5,4% в годовом выражении, тогда как в первом полугодии 2017 года темпы роста составляли 19,3%, пишет Dow Jones со ссылкой на официальные данные, опубликованные раньше запланированного срока.

В июне экспорт вырос на 3,8% в годовом выражении.

Поставки китайской электроники в США в прошлом месяце увеличились на 4%, тогда как экспорт смартфонов упал на 7,1%.

Ежемесячные данные о внешней торговле по плану будут опубликованы только 13 июля.

Ожидается, что уже 6 июля вступят в силу пошлины на ввоз в США китайских товаров на общую сумму $34 млрд. Власти КНР выразили готовность пойти на симметричный ответ.

Служба финансово-экономической информации

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