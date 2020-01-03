Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 11:34

Лондон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Спецподразделение "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) при руководстве Касема Сулеймани представляло угрозу безопасности, однако после гибели Сулеймани необходимо воздержаться от неосторожных шагов, говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

"Мы (власти Великобритании - ИФ) всегда признавали агрессивную угрозу, которую представляли собой иранские силы "Кудс" Касема Сулеймани", - отмечается в заявлении, размещенном на сайте британского внешнеполитического ведомства.

"После его смерти мы призываем все стороны способствовать снижению напряженности. Дальнейший конфликт - ни в чьих интересах", - добавил Рааб.

Ранее стало известно о гибели в Багдаде Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

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