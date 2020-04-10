Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 4:10

Пекин. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - На 4,3% выросли в Китае цены на потребительские товары в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное статистические управление КНР в пятницу.

В городах рост цен составил 4%, в сельский местности - 5,3%.

На продукты питания рост цен зафиксирован на уровне 18,3%, на непродовольственные товары - на 0,7%.

В первом квартале 2020 год рост цен в годовом исчислении достиг 4,9%.

В то же время по сравнению с февралем текущего года потребительские цены снизились на 1,2%, в том числе на продтовары - на 3,8%.

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