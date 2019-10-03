Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 13:05

Париж. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Средний показатель потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в августе увеличился на 1,9% в годовом выражении по сравнению с 2,1% в предшествующий месяц.

Это минимальные темпы подъема за последние два года.

Как сообщается в пресс-релизе организации, цены на энергоносители снизились на 1,8% в позапрошлом месяце после того, как в июле они были стабильны. Стоимость продуктов питания поднялась на 1,7% после роста на 2,1%.

Без учета цен на продукты и топливо инфляция в августе составила 2,3%, как и месяцем ранее.

Замедление общего показателя инфляции было отмечено во всех крупных экономиках за исключением Италии, где она осталась на отметке 0,4%. В Германии рост составил 1,4% против 1,7% в июле, в Великобритании - 1,7% против 2%, в Японии - 0,3% против 0,5%, в Канаде - 1,9% против 2%, во Франции - 1% против 1,1% и в США - 1,7% против 1,8%.

Потребительские цены в 19 странах еврозоны (индекс HICP) в августе выросли на 1%, также как и в предшествующий месяц. Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей осталась на отметке 0,9%.

Предварительная оценка Статистического управления Европейского союза за сентябрь предусматривает подъем индекса HICP на 0,9%, индикатора без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей - на 1%.

В странах G20 повышение потребительских цен в августе составило 3,2% в годовом выражении после роста на 3,3% месяцем ранее.

Среди стран с развивающейся экономикой замедление инфляции отмечено в России (до 4,3% с 4,6% в июле). В Китае показатель был стабильным - 2,8%. Ускорение было зафиксировано в ЮАР (до 4,3% с 4%), Бразилии (до 3,4% с 3,2%), Индии (до 6,3% с 6%) и Индонезии (до 3,5% с 3,3%).

В Саудовской Аравии потребительские цены в позапрошлом месяце снизились на 1,1% в годовом выражении после падения на 1,3% в июле.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Служба финансово-экономической информации

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