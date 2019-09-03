Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 13:16

Париж. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Средний показатель потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в июле увеличился на 2,1% в годовом выражении по сравнению с 2% в предшествующий месяц.

Как сообщается в пресс-релизе организации, цены на энергоносители не изменились в позапрошлом месяце после сокращения на 0,2% в июне. Стоимость продуктов питания поднялась на 2,1% после роста на 2,2%.

Без учета цен на продукты и топливо инфляция в июле составила 2,3% по сравнению с 2,2% месяцем ранее.

Замедление инфляции в июле отмечено в Италии и Японии (0,5% против 0,7% в предыдущий месяц) и во Франции (до 1,1% с 1,2%). В Канаде темпы роста потребительских цен не изменились - 2%. Между тем ускорение было отмечено в США (до 1,8% с 1,6%), в Германии (до 1,7% с 1,6%) и в Великобритании (до 2% с 1,9%).

Потребительские цены в 19 странах еврозоны (индекс HICP) выросли на 1% (в июне - на 1,3%). Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей ослабла до 0,9% с 1,1%.

Предварительная оценка Статистического управления Европейского союза за август предусматривает подъем индекса HICP на 1%, индикатора без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей - на 0,9%.

В странах G20 повышение потребительских цен в июле составило 3,3% в годовом выражении после роста на 3,5% в предшествующий месяц.

Среди стран с развивающейся экономикой замедление инфляции отмечено в ЮАР (до 4% с 4,5% в июне), в России (до 4,6% с 4,7%), в Бразилии (до 3,2% с 3,4%) и Индии (до 6% с 8,6%). В Индонезии темпы подъема цен остались на уровне 3,3% третий месяц подряд. В Китае в июле показатель увеличился на 2,8% после повышения на 2,7% месяцем ранее.

В Саудовской Аравии потребительские цены в позапрошлом месяце снизились на 1,3% в годовом выражении после падения на 1,4% в июне.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Служба финансово-экономической информации

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