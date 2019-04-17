Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 9:13

Пекин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Темпы роста объемов промышленного производства и розничных продаж в Китае в марте 2019 года превзошли прогнозы.

Объем промпроизводства увеличился на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Розничные продажи выросли на 8,7% в годовом выражении.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 5,9%, розничных продаж - на 8,4%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем производства в горнодобывающей промышленности в марте увеличился на 4,6%, в обрабатывающей промышленности - на 9%, выработка электроэнергии выросла на 7,7%.

Производство сельхозтоваров подскочило на 5,7%, продуктов питания - на 4,8%, фармпрепаратов - на 6,9%, автомобилей - на 2,6%.

Розничные продажи потребительских товаров в Китае в марте повысились на 8,6%, продуктов питания - на 11,8%, одежды - на 6,6%, потребительской электроники - на 15,2%.

Инвестиции в основные активы за три месяца текущего года повысились на 11,8% (11,6% в январе-феврале).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

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