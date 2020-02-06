Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 12:02

Париж. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Рост реальных доходов населения наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира в третьем квартале 2019 года ускорился до 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Во втором квартале прошлого года показатель повысился на 0,4%.

Тем временем рост ВВП на душу населения в этих государствах в июле-сентябре составил 0,3%, как и в предыдущие три месяца. Таким образом, темпы увеличения доходов оказались выше темпов экономического роста четвертый квартал подряд.

В G7 рост реальных доходов населения в минувшем квартале ускорился до 0,5% с 0,3% в апреле-июне. В том числе во Франции показатель вырос на 0,5% после падения на 0,3% во втором квартале, а в Великобритании, напротив, упал на 0,7% после повышения на 0,9%

Между тем в Германии реальный рост доходов ускорился до 0,7% с 0,3%, в США - до 0,6% с 0,3%. Данных по Японии не предоставляется.

В еврозоне реальные доходы населения повысились в третьем квартале на 0,4%, как и в предыдущие три месяца.

Реальные доходы населения стран ОЭСР за последние восемь кварталов увеличились на 3,9%, ВВП на душу населения - на 2,8%.

С начала 2010 года в еврозоне отмечается отставание темпов роста первого показателя по сравнению со вторым в 5,6 процентного пункта (п.п.). США показывают противоположную динамику: доходы растут существенно более высокими темпами (разница составляет 5,2 п.п.), говорится в сообщении.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Служба финансово-экономической информации

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