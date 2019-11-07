Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 14:13

Париж. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Рост реальных доходов населения наиболее развитых с экономической точки зрения стран мира во втором квартале 2019 года остался на уровне 0,5%, как и в предыдущем квартале, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В четвертом квартале прошлого года показатель повысился на 0,4%.

При этом отмечается, что темпы роста доходов во втором квартале 2019 года оказались выше темпов экономического роста третий квартал подряд.

Рост ВВП на душу населения этих стран во втором квартале составил 0,3%, а кварталом ранее - 0,4%.

При этом отмечаются существенные расхождения в динамике доходов между различными странами.

В G7 рост реальных доходов населения во втором квартале замедлился до 0,4% с 0,6% кварталом ранее. При этом в Канаде подъем составил 0,3%, как и в первом квартале, в Италии показатель вырос на 0,8% после отсутствия изменений кварталом ранее, а в США рост замедлился до 0,5% с 0,9%.

Между тем в Германии реальный рост доходов ускорился до 0,4% с 0,2%, во Франции доходы сократились на 0,3% по сравнению с ростом на 0,7% кварталом ранее, в Великобритании рост составил 0,7% против сокращения на 0,2% в предыдущем квартале. Данных по Японии не предоставляется.

В еврозоне реальные доходы населения повысились на 0,5%, в первом квартале рост составлял 0,6%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

Служба финансово-экономической информации

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