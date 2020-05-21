Ханчжоу. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) отмечает рост популярности своей платформы Alibaba.com, которая позволяет компаниям взаимодействовать с поставщиками и покупателями в режиме онлайн, на фоне неопределенности в отношении будущего традиционной торговли в условиях пандемии коронавируса.
Количество транзакций на платформе, в которые были вовлечены американские компании, подскочило более чем на 100% в апреле по сравнению с годом ранее, рост активных покупателей в США составил 76%, согласно данным компании.
Темпы роста ускорились по сравнению с уровнями до пандемии, говорит президент Alibaba.com в Северной Америке и Европе Джон Каплан.
"Суть ситуации с COVID-19 в том, что все сидят дома, работают из дома, за компьютером, поэтому единственный способ функционировать - это использовать цифровые технологии", - сказал он MarketWatch.
Alibaba.com зафиксировала скачок спроса на индивидуальные средства защиты в семь раз в период с января по апрель, при этом самый значительный рост наблюдался с марта по апрель. Спрос на продукцию в сфере здоровья и медицины вырос в два-три раза с января по апрель.
Alibaba разрешила американским компаниям продавать продукцию на своей платформе прошлым летом, ранее она использовалась преимущественно для взаимодействия китайских поставщиков с покупателями по всему миру.
Компания должна отчитаться о результатах за минувший квартал в пятницу. Акции Alibaba за прошедшие три месяца снизились на 2,2%.
Служба финансово-экономической информации
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