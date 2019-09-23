Лондон. 23 сентября. INTERFAX ENERGY - Антиядерные настроения в Японии могут привести к тому, что страна закроет свои АЭС раньше, чем ожидалось, в результате чего спрос на импорт сжиженного природного газа (СПГ) может возрасти быстрее.

Новый министр окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми - сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми - занимает, похоже, более жесткую позицию в отношении ядерной энергетики, чем другие члены кабинета. Он заявил, что атомные электростанции страны должны быть закрыты, чтобы не допустить повторения таких масштабных катастроф, как произошло на АЭС "Фукусима-1".

Коидзуми, который стремится сделать вопросы борьбы с изменением климата приоритетными для правительства, также призывает прекратить использование в стране угольной генерации для сокращения выбросов парниковых газов.

Обе меры, вероятно, потребуют увеличения импорта СПГ для обеспечения новых энергомощностей, работающих на газе.

Пятый базовый энергетический план правительства предусматривает, что к 2030 году атомная энергетика будет обеспечивать не менее 20% потребностей страны в электроэнергии по сравнению с 2% в настоящее время. Это контрастирует с 30%, которые АЭС занимали на энергорынке страны до землетрясения и цунами в марте 2011 года.

Несколько действующих реакторов могут быть закрыты после 2020 года, поскольку они отстают от графика работ по их защите от террористических атак. Управление по ядерному регулированию (NRA) отклонило призывы операторов станций продлить сроки выполнения работ, и теперь они столкнутся с большими расходами, связанными с остановкой АЭС.

Сейчас в стране работают всего 9 из 42 реакторов. Ожидается, что функционирование еще 12 будет возобновлено к 2025 году и 18 - к 2030 году. Однако антитеррористические нормы NRA делают этот график достаточно неопределенным.

Оь фф ав*

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