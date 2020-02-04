Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 16:14

Нью-Йорк. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы начали сессию во вторник на позитивной ноте, демонстрируя солидарность с другими мировыми рынками.

Инвесторы ожидают, что глобальная экономика достаточно сильна для того, чтобы противостоять негативному влиянию со стороны нового коронавируса. Кроме того, Народный банк Китая предпринимает меры поддержки, осуществляя масштабные вливания денежных средств в банковскую систему второй день подряд.

"За последние 10 лет сформировалась определенная психология инвесторов, согласно которой центральные банки будут делать все, что необходимо, - отмечает главный стратег по рынку акций Saxo Bank Питер Гарнри. - По крайней мере, фондовый рынок делает на это ставку. Случится ли так - посмотрим".

"Если мы проведем остаток недели без какого-либо реального обострения ситуации в Европе и/или США, то рынок, несомненно, поднимется: Dow Jones - до 29 тыс. пунктов, S&P 500 - до 3300 пунктов", - полагает главный рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон.

Котировки акций Tesla продолжают уверенный подъем, в том числе после улучшения рекомендаций несколькими аналитиками, сообщает MarketWatch. В понедельник капитализация производителей электромобилей взлетела на 20% и достигла рекорда. В начале сессии во вторник цена поднялась еще на 14% и вплотную приблизилась к отметке $900 за акцию. В текущем году рыночная стоимость Tesla выросла вдвое.

Акции Ralph Lauren подскочили на 7,2% после того, как дом моды получил в минувшем квартале прибыль и выручку лучше консенсус-прогнозов.

Лидерами подъема среди компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average, выступают страховщик UnitedHealth (+3,1%), а также химическая компания Dow Inc. (+3,2%) и производитель спортивных товаров Nike (+3,2%).

Бумаги Apple прибавляют в цене 2,1% на сообщении о том, что поставщики компании планируют полностью возобновить производство 10 февраля.

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале. Прибыль превзошла ожидания рынка, но выручка оказалась существенно хуже прогнозов. Бумаги компании дешевеют на 3,3%.

Нефтяная компания ConocoPhillips сообщила о том, что ее чистая прибыль в октябре-декабре упала на 60%, при этом скорректированный показатель оказался слабее ожиданий. Стоимость нефтепроизводителя снижается на 0,4%.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США заблокировала сделку по покупке Edgewell Personal Care Co. (производителя бритв Schick) конкурирующей Harry's Inc. Цена бумаг Edgewell растет на 3,9%.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:51 МСК выросло на 1,05% и составляло 28839,28 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 1,37% - до 3293,57 пункта.

Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 1,49%, достигнув 9411,45 пункта.

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