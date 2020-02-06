Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 12:01

Токио. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг продемонстрировали сильный подъем на фоне оптимистических ожиданий, что распространение нового коронавируса удастся сдержать.

При этом трейдеры полагают, что влияние вспышки заболевания на мировую экономику будет ограниченным и краткосрочным, сообщает MarketWatch.

Кроме того, положительное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что Китай принял решение о снижении вдвое пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США.

С 14 февраля размер дополнительных 10-процентных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5-процентных - до 2,5%.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific в четверг подскочил на 1,8%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix за день увеличились соответственно на 2,38% и на 2,07%. Для Topix этот прирост стал максимальным с начала июля прошлого года.

Подорожали бумаги производителя электроники Sony (на 2,4%), автопроизводителя Honda Motor (на 3,1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (на 3,3%).

Котировки акций телекоммуникационной SoftBank Group выросли на 3,3%.

Кроме того, стоимость Toyota Motor поднялась на 2,6%. Один из крупнейших мировых автопроизводителей завершил квартал с прибылью выше ожиданий рынка и улучшил прогноз на весь финансовый год.

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам сессии поднялся на 1,72%. Гонконгский Hang Seng вырос четвертый день подряд (на 2,64%, максимальный подъем с начала сентября) вслед за повышением котировок акций представителей финансового сектора.

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings выросла на торгах в Гонконге на 2%, телекоммуникационной компании China Mobile - на 5,4%, банка HSBC - на 1,9%, оператора казино Galaxy Entertainment - на 4%.

Вслед за сильным подъемом нефтяных котировок существенно выросла цена акций нефтепроизводителей, включая CNOOC - на 5% и PetroChina - на 3,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi в четверг увеличилось на 2,88%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 2,7%, производителя потребительской электроники LG Electronics - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 1,05%, завершив в плюсе третий день подряд.

Розничные продажи в стране в четвертом квартале увеличились на 0,5%, что превысило консенсус-прогноз. Высокий потребительский спрос, на долю которого приходится свыше половины ВВП Австралии, будет поддерживать рост экономики, полагают эксперты.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 1,7% и на 0,7%.

Также подорожали бумаги нефтепроизводителей, включая Santos - на 1,5%, Beach Energy - на 1,6%, Woodside Petroleum - на 2,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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