Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 7:28

Нью-Йорк. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть продолжают расти в понедельник на ожиданиях продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи на вторую половину этого года.

Поддержку рынку также оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, трейдеры опасаются перебоев с поставками нефти из региона после атаки на два судна в Оманском заливе на прошлой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $62,15 за баррель, что на $0,14 (0,23%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $62,01 за баррель, поднявшись на $0,7 (1,14%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,06 (0,11%) - до $52,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,23 (0,44%) - до $52,51 за баррель.

Саудовская Аравия надеется, что ОПЕК и ее партнеры договорятся о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи в ходе встречи, которая, вероятно, состоится в первую неделю июля, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы надеемся, что сможем достичь соглашения о продлении сделки, когда встретимся в Вене", - заявил аль-Фалих журналистам в воскресенье в Японии, где участвовал во встрече министров энергетики государств G20.

Встреча представителей ОПЕК+, вероятно, "пройдет в первой неделе июля, и мы добьемся ребалансировки рынка, к которой стремимся", отметил он.

Заявление аль-Фалиха должно убедить инвесторов в том, что продление соглашения очень близко, отмечает управляющий партнер Vanguard Markets в Сингапуре Стивен Иннес.

"США указывают пальцем на Иран в связи с недавними атаками на танкеры, и риск перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока остается высоким, что должно поддержать цены на нефть", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что за нападением на танкеры вблизи Ормузского пролива стоит Иран.

Служба энергетической информации

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пк мв

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