Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 8:07

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Пекин. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Экономика КНР в III квартале 2019 года выросла на минимальные за последние почти 30 лет 6%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1%.

Во втором квартале рост экономики страны составлял 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом - 6,4%, однако в последние месяцы ухудшение экономической конъюнктуры, вызванное торговой войной США, снижением экспорта и внутренними факторами, продолжилось.

Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составляет 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.

Статданные за сентябрь указали на увеличение темпов роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в конце третьего квартала, однако увеличение инвестиций в основные активы замедлилось.

Объем промпроизводства в КНР в сентябре вырос на 5,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее после повышения на 4,4% в августе, темпы роста розничных продаж ускорились до 7,8% с 7,5%. Инвестиции в основные активы за девять месяцев текущего года увеличились на 5,4% (5,5% в январе-августе).

Рост инвестиций в недвижимость в Китае в январе-сентябре составил 10,5%, как и в январе-августе.

Темпы экономического роста КНР замедляются последние семь лет, и в настоящее время они находятся на минимальном уровне с начала расчета показателя ВВП в нынешнем виде в 1992 году. В 2018 году китайская экономика выросла на 6,6%.

Несмотря на растущее понижательное давление на китайскую экономику, основные экономические индикаторы, включая показатели безработицы и инфляции, остаются приемлемыми, отмечает представитель ГСУ Мао Шэнюн.

Он ожидает, что в четвертом квартале поддержку китайской экономике окажут замедление темпов снижения продаж автомобилей и улучшение показателя промпроизводства, а также стабилизация инвестиций в инфраструктуру.

Мао Шэнюн также отметил в качестве позитивного фактора прогресс в торговых переговорах КНР с США, назвав достигнутые договоренности "положительными как для рынка, так и для глобальной экономики".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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