Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 8:06

Пекин. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Экономика КНР выросла в III квартале на минимальные за последние почти 30 лет 6%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Национального статистического бюро Китая. Экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1%.

Во втором квартале рост экономики составлял 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом - 6,4%, однако в последние месяцы ухудшение экономической конъюнктуры, вызванное торговой войной США, снижением экспорта и внутренними факторами, продолжилось.

Промышленное производство выросло в сентябре на более высокие, чем ожидалось, 5,8%, розничные продажи - на 7,8%. В то же время инвестиции замедлились.

Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составлял 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.

Аа им пч

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