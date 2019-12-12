Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 12:03

Лондон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Реальный ВВП стран G20 увеличился в третьем квартале на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на основе предварительных данных.

В первом квартале текущего года темпы подъема составляли 0,8%, во втором квартале - 0,7%.

В странах, входящих в ОЭСР, рост в июле-сентябре остался на уровне 0,4%, как и в предыдущие три месяца (в январе-марте - 0,6%).

Среди стран "двадцатки" сокращение экономики было отмечено в ЮАР - на 0,1% (после повышения на 0,8% во втором квартале). Существенное замедление роста ВВП было зафиксировано в Южной Корее (до 0,4% с 1%) и Турции (также до 0,4% с 1%).

Темпы повышения остались стабильными в США (0,5%), Франции (0,3%) и Италии (0,1%).

Экономика Европейского союза в целом увеличилась в третьем квартале на 0,3% (в апреле-июне - на 0,2%), еврозоны - на 0,2% (также 0,2%).

Рост экономики в странах G20 в третьем квартале по сравнению с тем же периодом 2018 года составил 2,9%, замедлившись с 3% в предыдущие три месяца. Максимальное повышение наблюдалось в Китае (на 6%), самое значительное падение - в Мексике (на 0,2%).

В ОЭСР ВВП увеличился на 1,6% в годовом выражении, что соответствует показателю за второй квартал.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Служба финансово-экономической информации

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