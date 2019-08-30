Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 12:37

Брюссель. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Нидерландский город Роттердам был выбран для проведения конкурса Евровидения в 2020 году, сообщается на официальном сайте конкурса.

"Это Роттердам 2020! Роттердам был выбран в качестве принимающего города для 65-го конкурса песни Евровидение после напряженной гонки с южным голландским городом Маастрихт", - говорится в сообщении.

Евровидение-2019 проходило в израильском Тель-Авиве. Конкурс выиграл представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней "Arcade". Российский певец Сергей Лазарев занял третье место.

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