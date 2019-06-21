Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 23:01

Рим. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель совета директоров Банка Интеза Анионио Фаллико прогнозирует укрепление рубля при отсутствии потрясений в международной политике.

"Вчера почти 69,70 стал рубль по отношению к евро, то есть он укрепился, и я это с удовлетворением отметил. Сегодня курс составил 71 рубль (за евро - ИФ), но это уже и не 75 рублей", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу на полях Седьмого Евразийского семинара.

"Я прогнозирую, что рубль укрепится, но не намного", - убеждён Фаллико.

По его словам, "базы российской экономики развиваются, валютные резервы увеличиваются, государственная задолженность по отношению к ВВП уменьшается, инфляция ниже 4,5%.

"Внутри российская экономика является здоровой. Что касается обменного курса рубля, конечно, тут важна международная политика, но если никаких трагедий не случится, а мы надеемся, что это не произойдёт, то рубль укрепится ещё сильнее", - пояснил он.

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