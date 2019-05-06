Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 13:16

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Экипаж Международной космической станции (МКС) в понедельник осуществил с помощью дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 успешный захват подлетевшего американского грузового космического корабля Cargo Dragon, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По данным Центра управления полетами NASA в Хьюстоне, захват "грузовика" с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2, которым управлял канадский астронавт Давид Сен-Жак, осуществлен в 14:01 мск. В настоящее время началась операция по подводу корабля к американскому сегменту станции - модулю Harmony.

Cargo Dragon должен доставить на МКС около 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Как сообщалось, грузовой космический корабль Cargo Dragon был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей 4 мая с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже 17-й по счету запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около четырех недель. После расстыковки его спускаемый аппарат должен будет приводниться в Тихом океане вблизи Калифорнии. Он доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,9 тонн.

Запуск "грузовика", который должен был стартовать к МКС еще 25 апреля, неоднократно откладывался. 29 апреля экипаж МКС обнаружил проблему с одним из коммутационных блоков, который распределяет энергию на два из восьми каналов электропитания станции. По этим каналам на все системы станции поступает электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями станции.

Вышедший из строя блок MBSU на 25% снизил подачу электроэнергии системам станции. В результате запуск грузовика Cargo Dragon пришлось отложить. 2 мая наземные службы в центре управления полетами в Хьюстоне с помощью дистанционной руки-манипулятора МКС провели успешную операцию по замене вышедшего из строя электрического распределительного щита MBSU на аналогичный запасной агрегат. Последующая проверка показала штатную работу системы электроснабжения МКС по номинальным параметрам, а также возможность дополнительных мощностей, необходимых для проведения захвата рукой-манипулятором Canadarm-2 "грузовика" и его стыковки со станцией.

Однако перенесенный на 3 мая старт вновь был отменен в связи проблемой в электрооборудовании на плавучей платформе, предназначенной для посадки многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

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