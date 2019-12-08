Этот контент был опубликован 8 декабря 2019 г. 11:10

Вашингтон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипаж Международной космической станции (МКС) в воскресенье осуществил с помощью дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 успешный захват подлетевшего американского грузового космического корабля Cargo Dragon, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным Центра управления полетами NASA в Хьюстоне, захват "грузовика" с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которым управлял итальянский астронавт Лука Пармитано, осуществлен в 13:05 мск. В настоящее время началась операция по подводу корабля к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Она осуществляется по командам с Центра управления полетами NASA в Хьюстоне.

Cargo Dragon должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции.

Как сообщалось, ракета-носитель Falcon 9 в четверг вывела на орбиту Земли 19-й по счету грузовой космический корабль Cargo Dragon в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению МКС. Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это уже третий полет данного многоразового корабля к МСК. Ранее он дважды побывал в космосе - в сентябре 2014 года и в июне 2017 года.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Корабль доставит на Землю результаты 54 экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн.

С 2012 по 2019 годы принадлежащая Илону Маску компания SpaceX осуществила 19 запусков грузовых кораблей Dragon к МКС. Один из них окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

1нв аг

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