Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 0:56

Мадрид. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Полиция взяла под стражу председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса, сообщают в ночь на понедельник боливийские СМИ.

Эта мера применена к руководителям боливийского избиркома по решению министерства внутренних дел в связи с их причастностью к выявленным правонарушениям, совершенным в ходе президентских выборов 20 октября.

Прокуратура Боливии начала расследование по фактам правонарушений, в частности фальсификации документов, манипуляциям информацией, сокрытия результатов, подлогов и потворства правящим кругам, а также несоответствия должностным требованиям.

Накануне Эво Моралес, еще занимавший пост президента Боливии, объявил о решении сменить весь состав Высшего избирательного суда страны.

1ар тг

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