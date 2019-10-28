Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Американской спецоперации по ликвидации лидера ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) Абу Бакра аль-Багдади предшествовал телефонный разговор между председателем Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли с главой российского генштаба Валерием Герасимовым, сообщил в понедельник со ссылкой на представителя Милли корреспондент американского телеканала CNN.
О деталях телефонного разговора собеседник корреспондента CNN не сообщил.
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1ар гс