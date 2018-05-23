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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 19:04 23.05.2018 - 19:04

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран группы G7 и Евросоюза заявили о своем непризнании итогов президентских выборов в Венесуэле 20 мая.

"Без согласия принять международные стандарты и без обеспечения основных гарантий инклюзивного, справедливого и демократического процесса эти выборы и их результаты не имеют легитимности и доверия", - говорится в их совместном заявлении, распространенном в среду.

"В связи с этим мы осуждаем президентские выборы в Венесуэле и их результат, поскольку он не представляет демократическую волю граждан Венесуэлы. Правительство Венесуэлы упустило возможность для необходимого срочного исправления политического курса", - отмечается в документе.

Лидеры "семерки" и ЕС указывают на укрепление режимом Николаса Мадуро авторитарной власти, тогда как "народ Венесуэлы по-прежнему страдает от нарушений прав человека и серьезных лишений, вызывающих растущее перемещение населения, которое затрагивает страны во всем регионе".

"Мы солидарны с народом Венесуэлы и призываем режим Мадуро восстановить конституционную демократию в Венесуэле, назначить свободные и справедливые выборы, которые могут действительно отразить демократическую волю народа, немедленно освободить всех политических заключенных, восстановить полномочия Национальной ассамблеи и обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ гуманитарных операторов", - подчеркивается в заявлении руководителей G7 и ЕС.

"Мы по-прежнему привержены поддержке мирного, переговорного и демократического решения кризиса в Венесуэле и оказанию населению Венесуэлы гуманитарной помощи", - заявили лидеры "семерки" и Евросоюза.

Как сообщалось, в ходе досрочных президентских выборов президент Венесуэлы Н.Мадуро был переизбран на пост главы государства. В общей сложности Н.Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%).

На этой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам вести транзакции, имеющие отношение к государственному долгу Венесуэлы. В Белом доме также заявили, что указ Д.Трампа ограничивает возможности венесуэльских властей продавать активы "по бросовым ценам за счет народа Венесуэлы".

Тем временем, в среду в МИД РФ призвали уважать выбор венесуэльского народа, назвав непризнание рядом стран результатов президентских выборов в Венесуэле контрпродуктивным.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись, такова воля тех венесуэльцев, кто продемонстрировал приверженность демократической процедуре волеизъявления, пришел на избирательные участки. Эту волю, выраженную в соответствии с законом, необходимо уважать, это демократия", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

Она подчеркнула, что заявления ряда стран о непризнании результатов венесуэльских выборов, сворачивании дипломатических контактов "являются, по меньшей мере, контрпродуктивными и просто ведут в тупик".

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