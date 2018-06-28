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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 5:23 28.06.2018 - 05:23

Нью-Йорк. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Замдиректора ФСБ РФ - руководитель аппарата НАК генерал-полковник Игорь Сироткин возглавит делегацию от России на первой международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом, которая пройдет 28-29 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Мероприятие посвящено практическим аспектам общих усилий по борьбе с терроризмом, включая обмен информацией, и роли Всемирной организации в содействии международному контртеррористическому сотрудничеству.

Как ранее рассказал высокопоставленный представитель ООН, ожидается участие около 120 стран, 25 международных организаций и ста общественных организаций. По его словам, почти сто государств будут представлены на уровне глав или заместителей глав контртеррористических ведомств и министров внутренних дел.

На открытии форума выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, по инициативе которого была созвана международная конференция, и глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

В ходе форума запланировано более 20 мероприятий "на полях", а также несколько сессий, первые две из которых состоятся в закрытом формате в связи с обсуждением "чувствительной информации".

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