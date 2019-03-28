Этот контент был опубликован 28 марта 2019 г. 13:40

Кабул. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Ассадулла Халид прогнозирует ухудшение военно-политической ситуации в стране в ближайшие месяцы.

"Враги готовятся к интенсивной борьбе в ближайшие месяцы. Мы не должны забывать об этом и готовиться тоже", - заявил глава оборонного ведомства Афганистана в четверг на военном совете в афганском городе Мазари-Шарифе.

"Предстоящий год может быть трудным с точки зрения общей безопасности для всех нас, но мы должны думать об этом заранее. Мы должны не только не позволить им захватывать территории, но и атаковать их укрытия, захватывать их территории и удерживать их", - цитирует А.Халида официальный сайт министерства обороны Афганистана.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!