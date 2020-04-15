Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 18:00

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководство Всемирной организации здравоохранения в ближайшем будущем планирует заняться рассмотрением бюджетных вопросов на фоне решения президента США Дональда Трампа о приостановке финансирования организации.

"В ближайшие недели и месяцы на встречах руководства бюджетный комитет ВОЗ поднимет эти проблемы с государствами-участниками", - сказал в среду на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса", исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа приостановить финансирование этой организации.

"ВОЗ изучает эффект, который окажет на ее работу какой-либо отказ США в финансировании, и мы работаем с нашими партнерами с целью восполнить финансовые потери, с которыми мы сталкиваемся, и с целью гарантировать бесперебойное продолжение работы", - отметил гендиректор ВОЗ.

Ранее Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской". По его мнению, в ситуации с коронавирусом в ВОЗ долгое время занимали позицию, которая была выгодна Пекину, и потому поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько серьезна угроза COVID-19.

1ар БП

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