Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 11:48

***Резолюция призывает исследовать источники происхождения коронавируса

*** Большинство стран поддерживает резолюцию

Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Большинство стран-участниц Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего руководящего органа высшего органа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - поддержало документ, призывающий к системному анализу того, как международное сообщество отреагировало на пандемию COVID-19, сообщает издание The Guardian.

По данным издания, эта резолюция была представлена еще до заседания ассамблеи, которая стартует в понедельник. Ее поддержали 122 государства из 194 членов ассамблеи, в том числе страны ЕС, африканские государства, Россия, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

В документе эти страны призывают "в кратчайшие сроки, во взаимодействии со странами-участницами (ассамблеи - ИФ), начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки (реагирования на пандемию - ИФ)", а также "изучить уроки, полученные в ходе... международных усилий в сфере здравоохранения, координировавшихся ВОЗ, против COVID-19".

73-я встреча Всемирной ассамблеи здравоохранения стартует в понедельник в 13:00 мск и будет проводиться два дня в видеоформате. Она будет посвящена укреплению глобальной координации в борьбе против пандемии COVID-19, из-за которой в мире коронавирусом заразились более 4,8 млн человек, причем свыше 300 тыс. инфицированных скончались. В минувшую пятницу гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что это мероприятие будет "одним из самых важных (встреч ассамблеи - ИФ) с момента основания ВОЗ в 1948 году".

Кроме того, проект резолюции призывает международное сообщество "посредством организации... исследовательских миссий на местах определить зоонозный (животный - ИФ) источник вируса и пути его проникновения в человеческую популяцию, в том числе, возможную роль промежуточных носителей (вируса - ИФ)".

Резолюция будет представлена на встрече ассамблеи во вторник в том случае, если заручится поддержкой двух третей из 194 членов ассамблеи.

Ранее сообщалось, что разработкой резолюции занимались ЕС и Австралия.

Ни Китай, ни США пока что не поддержали это предложение.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".

По его мнению, в ВОЗ долгое время занимали позицию, которая была выгодна Пекину, и потому поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько серьезна угроза COVID-19.

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