Руководство Ирана ведет переговоры с талибами

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 10:40

*** Власти Афганистана знают об этих встречах

Дубай. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Исламская Республика Иран и движение "Талибан" (запрещено в РФ) ведут переговоры с целью решения проблем безопасности в Афганистане, сообщил в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Ряд встреч и переговоров с талибами проводился с ведома афганского правительства, и этот процесс будет продолжаться", - приводит агентство "Тасним" слова А.Шамхани, сказанные им в Кабуле на встрече с советником по национальной безопасности президента Афганистана Хамдуллой Мохибом.

Официальный представитель Ирана также предупредил о "серьезной угрозе" распространения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане, подчеркнув необходимость практических мер по противодействию "зловещему заговору, спонсируемому США и режимами региональных реакционеров".

А.Шамхани также указал на необходимость укрепления и увеличения числа пограничных постов для обеспечения безопасности вдоль границы между Ираном и Афганистаном.

Он также сообщил о готовности Ирана к сотрудничеству с Афганистаном в научной сфере и передаче технологий для содействия развитию соседнего государства.

В свою очередь, Х.Мохиб подтвердил решимость Афганистана бороться с терроризмом и добиться устойчивой безопасности по всей стране.

1кю ар

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