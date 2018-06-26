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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 11:41 26.06.2018 - 11:41

Стамбул. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Турции отдали правоохранительным органам распоряжение задержать 132 человек, подозреваемых в связях с проживающим в США оппозиционным турецким богословом Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации путча в 2016 году, передают во вторник западные СМИ.

По их данным, в результате операций, которые были проведены по всей стране, власти приказали задержать 30 человек, служащих в береговой охране и Военно-морских силах Турции.

Кроме того, в 23 провинциях страны были изданы ордера на задержания 102 человек, включая солдат и сотрудников служб безопасности,.

15 июля 2016 года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. В результате беспорядков погибли 250 человек, еще 2,2 тыс. получили ранения. Власти Турции подозревают в подготовке переворота проживающего в США оппозиционного турецкого проповедника Ф.Гюлена и его организацию ФЕТО.

1кю ар

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