Рига. 16 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - Самая высокая годовая инфляция за сентябрь 2019 года в странах Евросоюза зафиксирована в Румынии - 3,5%, самая низкая - на Мальте и в Болгарии - 1,6%, по данным статистического бюро ЕС Eurostat.

Согласно статданным, годовая инфляция в странах ЕС на период сентября 2019 г. составила: Румыния - 3,5 %, Словакия - 3%, Венгрия - 2,9%, Нидерланды - 2,7%, Чехия - 2,6%, Польша - 2,4%, Латвия - 2,3%, Эстония - 2,2%, Литва - 2%, Словения - 1,7%, Мальта и Болгария - 1,6%.

По сравнению с сентябрем 2018 года инфляция зарегистрирована во всех странах ЕС, кроме Кипра и Португалии, где уровень потребительских цен за год уменьшился соответственно на 0,5% и 0,3%. В Швеции потребительские цены за год выросли на 1,3%, в Австрии - на 1,2%, в Люксембурге и Франции - на 1,1%, затем следуют Финляндия (1%), Германия (0,9%), Хорватия, Ирландия и Бельгия (0,9% во всех странах), Дания (0,4%), а также Италия, Испания и Греция (0,2%).

В среднем по ЕС годовая инфляция в сентябре составила 1,2%, по еврозоне - 0,8%. В свою очередь по сравнению с августом 2019 года в сентябре потребительские цены как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,2%.

В Латвии и Эстонии потребительские цены в сентябре по сравнению с августом уменьшились на 0,2%, а в Литве цены выросли на 0,9%. Самая высокая месячная инфляция была зарегистрирована в Греции (1,5%), Италии и Португалии (1,4%) и в Австрии (1%), а самая высокая месячная дефляция зафиксирована на Кипре (-1,8%), в Болгарии (-1,2%), на Мальте и в Нидерландах (-1,1%). На прежнем уровне потребительские цены остались в Люксембурге, Венгрии и Финляндии. Данные об изменениях потребительских цен в Великобритании недоступны.

Тв ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!