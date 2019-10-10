Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Парламент Румынии в четверг проголосовал за вотум недоверия правительству, возглавляемому премьер-министром Виорикой Дэнчилэ, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

"Предложение принято. Парламент отзывает доверие к правительству", - заявил спикер парламента Румынии Марсель Чолаку.

Всего 238 депутатов в 465-местном парламенте проголосовали за вотум недоверия.

После этого должна быть запущена процедура назначение президентом Румынии нового премьер-министра.

1ви аю де

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