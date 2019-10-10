Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Парламент Румынии в четверг проголосовал за вотум недоверия правительству, возглавляемому премьер-министром Виорикой Дэнчилэ, сообщило в четверг агентство Bloomberg.
"Предложение принято. Парламент отзывает доверие к правительству", - заявил спикер парламента Румынии Марсель Чолаку.
Всего 238 депутатов в 465-местном парламенте проголосовали за вотум недоверия.
После этого должна быть запущена процедура назначение президентом Румынии нового премьер-министра.
1ви аю де