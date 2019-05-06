Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 20:50

Брюссель. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Неформальный саммит ЕС в Сибиу (Румыния) соберется 9 мая для обсуждения стратегических планов Евросоюза на предстоящие годы, говорится в письме-приглашении председателя Евросовета Дональда Туска главам государств и правительств стран ЕС.

"В этом контексте я предложу, чтобы мы приняли декларацию Сибиу, направив послание единства и уверенности в наших совместных действиях", - говорится в письме Д.Туска, опубликованном в Брюсселе в понедельник.

Он сообщил, что прилагает к письму план стратегической повестки ЕС на следующие пять лет. По его замыслу, после обсуждения в Сибиу будет сформулирована "стратегическая повестка на 2019-2024 годы, которую примет в июне Европейский совет".

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