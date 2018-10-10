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Этот контент был опубликован 10 октября 2018 г. 15:05 10.10.2018 - 15:05

Нью-Йорк. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Архиерейский Синод Русской зарубежной церкви обвинил Константинопольский патриархат в грубом вторжении на чужую территорию и призвал противостоять злу, которое сегодня угрожает канонической Православной церкви Украины.

"Мы, члены Архиерейского Синода (...), несущие свое служение в странах Северной Америки, Европы, Австралии, Новой Зеландии и прочих странах Запада, окормляя многочисленных эмигрантов из стран исторической Руси и их потомков, выражаем свое глубокое возмущение вопиющим нарушением священных канонов Константинопольской православной церковью", - говорится в заявлении Синода РПЦЗ, поступившем в среду в "Интерфакс".

Решение Константинополя о направлении своих "экзархов" на каноническую территорию УПЦ без согласования с патриархом Кириллом и митрополитом Онуфрием является "весьма грубым и беспрецедентным вторжением одной Церкви на чужую каноническую территорию, имеющую свою собственную поместную Церковь, которая одна и отвечает за православную паству в этой стране", сказано в заявлении.

Считая, что этот шаг патриарха Варфоломея и его собратьев угрожает единству православия, Синод Русской зарубежной церкви призывает православный мир "к усугублению святых и горячих молитв о мире на Украине, а также и к безоговорочному противостоянию тому злу, которое окружает наших гонимых братьев и сестер, чад Украинской православной церкви".

Синод РПЦЗ пожелал "долготерпения и укрепления сил" митрополиту Киевскому Онуфрию и другим епископам УПЦ и напомнил, что именно к ним следует прибегать всем отделившимся с покаянием и соответствующим прошением о каноническом приеме в Православную церковь.

Как сообщалось, в конце сентября РПЦЗ приостановила сослужение на архиерейском уровне с Константинопольской православной церковью и участие Русской зарубежной церкви в работе епископских ассамблей, где сопредседательствуют представителя Константинополя.

Украинские власти и представители раскола добиваются создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. Патриарх Варфоломей согласился им в этом помочь, направив в сентябре на Украину двух экзархов. Между тем УПЦ, единственная каноническая Православная церковь Украины, эту инициативу решительно отвергла и потребовала от экзархов покинуть страну.

Русская зарубежная церковь - самоуправляемая часть Московского патриархата, отколовшаяся от него в 1920-е годы в связи с революционными событиями в России и вновь воссоединившаяся с "Матерью-Церковью" в 2007 году.

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