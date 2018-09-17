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Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани посетит 73-ю сессию Генассамблеи ООН и может провести переговоры с представителями некоторых стран, полагает официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

"Я считаю, что президент Рухани примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет отдельные переговоры с некоторыми из своих коллег "на полях" форума, как и в предыдущие годы", - сообщил он журналистам.

Между тем, по его словам, пока не приято решение по поводу уровня присутствия Ирана на заседании СБ ООН по ближневосточному урегулированию, которое пройдет в конце текущего месяца под председательством США, ясность будет внесена "после завершения необходимого анализа и консультаций".

Ранее сообщалось, что на запланированной на 26 сентября сессии ГА ООН по иранскому вопросу предстательствовать намерен президент Дональд Трамп.

1гк ав

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Интерфакс