Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 8:08

Стамбул. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник начал первый официальный визит в Ирак, сообщают иранские СМИ.

Х.Рухани прибыл в Багдад по приглашению президента Ирака Бархама Салеха и премьер-министра Адиля Абдула-Махди. В ходе визита, который продлится три дня, также ожидается встреча Х.Рухани с духовным лидером иракских шиитов аятоллой Али ас-Систани.

Ранее, перед вылетом в Ирак, Х.Рухани выразил надежду на то, что во время его визита официальные лица двух стран проведут плодотворные встречи по вопросам торговли, здравоохранения, транспорта, туризма.

"Отношения между Ираном и Ираком носят особенный характер", - цитирует агентство "Мехр" слова президента, сказанные в Международном аэропорту "Мехрабад".

По словам Х.Рухани, объем экономического сотрудничества между Багдадом и Тегераном составляет $12 млрд, однако страны могут легко нарастить его в ближайшие годы до $20 млрд.

Он упомянул о планах побывать в святых местах в городах Кербела и Эн-Наджаф.

Также президент заявил, что отношения между Ираком и США несопоставимы с отношениями между Ираком и Ираном.

"Соединенные Штаты ненавидят в регионе. Никто не может забыть о бомбах, которые бросала Америка на Ирак, Сирию и другие страны региона", - сказал он.

1аю ар

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