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Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в начале июля посетит Швейцарию, где обсудит дальнейшую судьбу соглашения по иранской ядерной проблеме, сообщили в понедельник в швейцарском правительстве.

"По приглашению Федерального совета Швейцарии иранский президент Хасан Рухани будет находиться 2 и 3 июля с официальным визитом в Швейцарии ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Ожидается, что в ходе визита Х.Рухани встретится, в частности, с президентом Швейцарии Аленом Берсе. На переговорах будут присутствовать глава МИД Ирана Джавад Зариф и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

"Последние события, связанные с соглашением по иранской ядерной программе, станут основной темой переговоров. Несмотря на выход США, необходимо сохранить соглашение и делать все возможное для нераспространения ядерного оружия в регионе", - отмечается в сообщении.

В нем также подчеркивается, что Иран является важным экономическим и политическим партнером Швейцарии, а также что двусторонние отношения за последние несколько лет "значительно углубились".

8 мая президент США Д.Трамп объявил о решении выйти из СВПД. Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки. В свою очередь иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

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Интерфакс