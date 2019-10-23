Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 16:21

Дубай. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в скором времени намерен объявить о новом этапе сокращения обязательств Ирана в сфере атома, сообщает в среду агентство "Тасним" со ссылкой на руководителя Организации атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи.

"Президент Ирана Рухани скоро объявит о четвертом этапе сокращения ядерных обязательств", - сообщает агентство со ссылкой на Салехи.

На этой неделе представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что иранские власти завершили проработку шагов, которые предпримет Тегеран в случае реализации четвертого этапа отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

Тогда Мусави выразил надежду на то, что европейские страны все же выполнят свою часть сделки, и Тегерану не придется прибегать к четвертому этапу сокращения объема исполняемых обязательств.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД по иранской ядерной программе и ввели жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

После такого решения США 8 мая 2019 года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД, дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе. Третий этап сокращения обязательств, в частности, подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере.

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