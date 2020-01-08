Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 9:20

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство в ходе американской спецоперации командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа.

"Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же - отрежем вам ноги в нашем регионе", - приводят слова Рухани в среду иранские СМИ.

Сулеймани погиб на прошлой неделе близ аэропорта Багдада. В ответ на это в ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, где базируются военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Официальных данных о жертвах не поступало.

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