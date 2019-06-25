Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 21:52

Дубай. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что Тегеран не будет вести новых переговоров по соглашению об иранской ядерной программе, сообщает агентство "Мехр".

"Он (Рухани - ИФ) подчеркнул, что возможности заново обсуждать соглашение, достигнутое (в 2015 году - ИФ) после двух лет переговоров, нет, и сказал: "Американцы, вводя и усиливая санкции вразрез с международными правилами, продемонстрировали на практике, что они вообще не стремятся решать проблемы", - передает "Мехр".

Рухани отметил, что обязательства Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВДП) напрямую связаны с гарантиями европейских стран Тегерану в банковской сфере и в области продажи нефти, которые так и не воплотились в жизнь. Президент отметил, что "если интересы Ирана по СВПД не будут удовлетворены, то мы (Иран - ИФ) будем приостанавливать выполнение наших обязательств шаг за шагом".

Рухани также подчеркнул, что Иран не стремится к росту напряженности в регионе и не желает войны, но именно США являются главной причиной эскалации региональной ситуации.

Президент при этом напомнил об инциденте с американским беспилотником. "Если американцы собираются еще раз нарушить иранское воздушное пространство, иранские вооруженные силы готовы дать им решительный отпор", - заявил он.

В свою очередь Макрон, отмечает "Мехр", выразил сожаление в связи с выходом США из СВПД и с введением санкций против Тегерана. Макрон также заявил о необходимости сотрудничать, чтобы способствовать стабильности в регионе.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за ядерную программу.

Однако 8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

8 мая 2019 года, через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части своих обязательств, касающихся ограничений на запасы в стране низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Иран также дал европейским странам 60 дней на выполнение своих обязательств, имея в виду, прежде всего, создание специального платежного механизма, который позволял бы торговать с Тегераном в первую очередь в нефтяном секторе в обход американских санкций. В противном случае Иран заявил, что возобновит процесс обогащения урана и начнет модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

Во вторник секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран 7 июля изменит обязательства по ядерной сделке с учетом бездействия европейских стран по сохранению соглашения и усиливающихся санкций США.

1аю ав

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