Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 12:49

(дополненная версия сообщения от 13:55 мск, добавлены 4,5 абзацы)

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что гибель генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации сплотила регион, как никогда ранее.

"Америка думала, что у нее получится создать раскол в Ираке, убив генерала Сулеймани, но наоборот Ирак стал более сплочен и единодушен против США. Если бы дорогой генерал Сулеймани попытался бы сделать этот регион более сплоченным против США, он бы не смог это сделать", - говорится в заявлении Рухани на его сайте.

"Это крупнейшее историческое событие, которое сделало наш народ небывало единым", - заявил Рухани.

Кроме того, в Twitter Рухани указал заслуги Сулеймани перед Европой, заявив, что без его работы над многими европейскими столицами могла бы нависнуть террористическая угроза.

"Генерал Сулеймани героически воевал против ИГ, "Ан-Нусры", "Аль-Каиды" (запрещенные в РФ террористические организации) и т.д. Если бы не его война с террором, европейские столицы могли бы быть сейчас в большой опасности", - написал он на своей странице в Twitter.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

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