Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 12:54

Дубай. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани в среду предостерег США от попыток дестабилизировать ситуацию в Персидском заливе.

"Американцы должны знать, что этот залив - Персидский, а не Нью-Йоркский или Вашингтонский", - сказал Рухани.

"Они должны понимать, что этот народ защищал этот пролив тысячи лет. Им не следует строить заговоры против иранского народа", - добавил он.

Американские военные ранее в апреле заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

В ВМС иранского Корпуса Стражей Исламской революции в ответ на это подчеркнули, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

В свою очередь президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил, что отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море.

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