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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 11:22 26.06.2018 - 11:22

Дубай. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани уверен, что Тегеран занимает более выигрышную позицию в ситуации с ядерной сделкой, чем вышедший из нее Вашингтон, сообщает агентство "Мехр".

"Сегодня мы находимся в более сильной политической позиции", - заявил во вторник Х.Рухани.

Он выделил четыре попытки США подорвать сделку "шестерки" с Ираном, известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

"Первое усилие новой администрации США заключалось в попытке добиться выхода Ирана из сделки, чтобы вновь объявить нашу программу мирного атома проблемой для международной безопасности. Затем они попытались надавить на МАГАТЭ, чтобы заставить организацию публиковать отчеты о невыполнении Тегераном условий соглашения. Это был самый удачный для США вариант, но наши власти смогли предотвратить это", - сказал Х.Рухани.

"Третьей попыткой США было давление на европейских партнеров с целью убедить их выйти из СВПД, но и она провалилась, и Вашингтону пришлось выйти из соглашения в одностороннем порядке - пойти по четвертому и самому непривлекательному для Штатов пути, ударяющему по репутации США в мире", - подчеркнул президент Ирана.

По мнению Х.Рухани, выход Вашингтона из сделки должен был спровоцировать отказ Ирана от своих обязательств по СВПД, что позволило бы США вынести этот вопрос на обсуждение Совета Безопасности ООН и восстановить в полной мере международные санкции против Ирана.

Однако этого не произошло, и Иран обеспечил себе более сильную политическую позицию в этом вопросе, хотя Вашингтон не оставляет попыток найти способ подавить сопротивление Тегерана, подвел итог Х.Рухани.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, долгое время критиковавший СВПД и называвший соглашение "худшей сделкой в истории США", объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном.

Соглашение было заключено между Тегераном и "шестеркой" стран, в которую входили Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия, США, в 2015 году - при администрации американского президента Барака Обамы. Эта сделка завершила многолетний конфликт между Ираном и странами Запада и стала основой для снятия с Тегерана международных санкций из-за ядерной программы.

Остальные партнеры США по СВПД отказались от выхода из сделки вслед за Вашингтоном, однако некоторые участники соглашения предлагают составить новое соглашение, ограничивающее не только военные разработки Ирана в ядерной сфере, но также испытания баллистических ракет и влияние Ирана на политические процессы на Ближнем Востоке.

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