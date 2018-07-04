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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 12:18 04.07.2018 - 12:18

Вашингтон. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани, находясь с визитом в Вене, заявил, что США не удастся навредить связям Ирана с остальным миром, передает в среду агентство "Мехр".

"США заявляют, что они преследуют цель разрыва связей Ирана с миром, но им никогда не удастся преуспеть в этом", - сказал Х.Рухани на встрече с иранцами, проживающими в Австрии.

По словам Х.Рухани "сионисты, американцы, и некоторые другие страны всегда пытались ослабить или разорвать связи Ирана с другими странами мира, но мы всегда прикладывали усилия, чтобы помешать этой политике и представлять Иран на своем законном месте, как эффективную страну в региональной и глобальной конъюнктуре".

Х.Рухани также обвинил Вашингтон в том, что его политика противоречит международным нормам и отметил, что он не говорит, "что США не могут создать проблемы для Ирана, но они точно провалятся в реализации своей задумки разорвать связи Ирана". По словам Х.Рухани, впервые действия США против Ирана не поддерживает почти никто на мировой арене.

Х.Рухани пообещал, что чем больше давления США будет оказывать на Иран, тем более активной будет страна во внешнеполитической и экономической сферах.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

В пятницу в Вене пройдет министерская встреча "пятерки" посредников и Ирана без участия США.

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