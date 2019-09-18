Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД страны Джавад Зариф, возможно, не поедут на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как США пока не выдали им визы, сообщает в среду "Мехр".
Зариф, как планируется, должен отправиться в Нью-Йорк уже в пятницу, а Рухани - в понедельник.
"Если визы не будут предоставлены в ближайшие несколько часов, визит иранской делегации в Нью-Йорк может быть отменен", - сообщает агентство.
Первая группа членов делегации, которая должна была раньше всех прибыть в Нью-Йорк, в итоге не вылетели из Ирана, так как у ее участников не было американских виз, сообщает в свою очередь агентство Associated Press.
Ранее СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча Рухани с президентом США Дональдом Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована.
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