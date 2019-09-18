Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 11:14

Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД страны Джавад Зариф, возможно, не поедут на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как США пока не выдали им визы, сообщает в среду "Мехр".

Зариф, как планируется, должен отправиться в Нью-Йорк уже в пятницу, а Рухани - в понедельник.

"Если визы не будут предоставлены в ближайшие несколько часов, визит иранской делегации в Нью-Йорк может быть отменен", - сообщает агентство.

Первая группа членов делегации, которая должна была раньше всех прибыть в Нью-Йорк, в итоге не вылетели из Ирана, так как у ее участников не было американских виз, сообщает в свою очередь агентство Associated Press.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча Рухани с президентом США Дональдом Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована.

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