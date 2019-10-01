Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 19:06

Дубай. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президенты Ирана и РФ Хасан Рухани и Владимир Путин на встрече "на полях" саммита ЕАЭС в Ереване говорили о ситуации вокруг Персидского залива и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, говорится в заявлении на сайте администрации Рухани.

"Хасан Рухани и Владимир Путин обсуждали ядерное соглашение (СВПД), а также безопасность в Персидском заливе и в Ормузском проливе и "Ормузскую мирную инициативу", - отмечается в заявлении.

"Рухани описал задачи поддержания мира и стабильности в регионе, в том числе в Персидском заливе, и гарантирования свободы и безопасности навигации в Ормузском проливе в качестве бескомпромиссной политики Исламской Республики Иран, при этом отметив: "Устойчивая безопасность и мир в Персидском заливе, Оманском заливе и в Ормузском проливе могут быть достигнуты лишь при участии региональных государств", - говорится далее.

Затрагивая вопрос "Ормузской мирной инициативы", Рухани указал на ее благотворный характер для всех сил, наличествующих в районе Ормузского пролива, и отметил, что данный проект касается безопасности, энергетики, свободы навигации транспортировки товаров через пролив, в том числе нефти.

Также Рухани заявил, что СВПД представляет собой эффективную модель многосторонней дипломатии для решения международных проблем. Однако, по словам, иранского президента, в Тегеране ожидают от всех участников СВПД исполнения ими своих обязательств.

В свою очередь, согласно заявлению, Владимир Путин высказался в поддержку СВПД.

"На той же встрече президент России напомнил о своей поддержке ядерной сделки и подчеркнул, что Москва предпринимает все усилия с целью убедить каждую сторону этого договора полностью соблюдать свои обязательства", - отмечается в документе.

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