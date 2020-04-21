Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 18:04

Дубай. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Иран и Россия должны стремиться развивать торговлю, несмотря на проблемы, спровоцированные коронавирусом COVID-19, заявил во вторник иранский президент Хасан Рухани.

В сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана, отмечается, что такое заявление он сделал во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Власти обеих стран должны стремиться продолжать развивать торговлю, при этом - соблюдая предосторожности, необходимые для защиты здоровья", - сказал Рухани.

Он выразил надежду, что все страны мира будут готовы к сотрудничеству по борьбе против коронавирусной инфекции.

Президент Ирана, как отмечается на его сайте, "заявил о важности сотрудничества и диалога между обеими странами по региональным проблемам. Также он высказался за продолжение консультаций между Ираном, Россией и Турцией".

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