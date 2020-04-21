Дубай. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Иран и Россия должны стремиться развивать торговлю, несмотря на проблемы, спровоцированные коронавирусом COVID-19, заявил во вторник иранский президент Хасан Рухани.
В сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана, отмечается, что такое заявление он сделал во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Власти обеих стран должны стремиться продолжать развивать торговлю, при этом - соблюдая предосторожности, необходимые для защиты здоровья", - сказал Рухани.
Он выразил надежду, что все страны мира будут готовы к сотрудничеству по борьбе против коронавирусной инфекции.
Президент Ирана, как отмечается на его сайте, "заявил о важности сотрудничества и диалога между обеими странами по региональным проблемам. Также он высказался за продолжение консультаций между Ираном, Россией и Турцией".
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