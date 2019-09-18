Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 9:40

Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Саудовской Аравии следует рассматривать атаку на ее нефтяные объекты как предостережение от йеменцев, призывающее к завершению войны в их стране, заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани, сообщает телеканал "Пресс-ТВ".

Такое заявление иранский президент сделал, выступая на заседании кабинета министров в Тегеране, поясняет агентство Associated Press.

Рухани в выступлении не стал отвечать на подозрения США и Саудовской Аравии в том, что за атаками на нефтяные объекты стоял Тегеран.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

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